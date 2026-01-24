Tempesta invernale storica in arrivo sugli Stati Uniti | più di 9mila voli cancellati 16 Stati dichiarano l’emergenza causa freddo record

Una tempesta invernale di proporzioni storiche sta per interessare gli Stati Uniti, causando la cancellazione di oltre 9.000 voli e la dichiarazione di emergenza in 16 stati a causa delle basse temperature record. Questa condizione atmosferica rappresenta uno degli eventi climatici più significativi del periodo, con impatti notevoli sulla viabilità e sulla vita quotidiana delle popolazioni coinvolte.

Gli Stati Uniti si trovano alla vigilia del giorno peggiore dell’anno a livello climatico per via della tempesta invernale in arrivo. Le previsioni parlano di forti nevicate, nevischio e pioggia gelata. Le temperature rigide rischiano di creare disagi alla popolazione come traffico interrotto e guasti di corrente elettrica. Il presidente Donald Trump ha scritto su X di essere stato informato “sull’ondata di freddo record e sulla storica tempesta invernale che colpiranno gran parte degli Stati Uniti questo fine settimana”, e ha rassicurato gli americani sul pronto intervento della Fema, la protezione civile americana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Tempesta invernale storica” in arrivo sugli Stati Uniti: più di 9mila voli cancellati, 16 Stati dichiarano l’emergenza causa freddo record Leggi anche: Shutdown, cancellati più di 700 voli negli Stati Uniti: quali disagi ci saranno per i viaggiatori italiani? Leggi anche: Migliaia di voli cancellati negli Stati Uniti per lo “shutdown” Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Ondata di neve e ghiaccio minaccia la metà degli Stati Uniti; La tempesta invernale non smentisce il cambiamento climatico, nonostante l’affermazione di Trump; Una massiccia tempesta invernale interessa gran parte degli USA; Tempesta invernale blocca 1.300 voli negli Stati Uniti. Stati Uniti: scaffali vuoti, corsa a fare scorte prima della tempesta invernaleTempesta invernale in arrivo negli Stati Uniti: residenti negli Stati del Sud si riversano nei supermercati per fare scorte domestiche. View on euronews ... msn.com Trump: «Una tempesta in arrivo negli USA. State a casa!»La tempesta è il primo banco di prova per l'amministrazione dopo i tagli alla protezione civile L'articolo Trump: «Una tempesta in arrivo negli Usa. State a casa!» proviene da Open. msn.com Tempesta invernale sugli #StatiUniti: la risposta dai prezzi del #gas - facebook.com facebook Tempesta invernale sugli #StatiUniti: la risposta dai prezzi del #gas x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.