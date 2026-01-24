Tempesta invernale storica in arrivo sugli Stati Uniti | più di 9mila voli cancellati 16 Stati dichiarano l’emergenza causa freddo record

Una tempesta invernale di proporzioni storiche sta per interessare gli Stati Uniti, causando la cancellazione di oltre 9.000 voli e la dichiarazione di emergenza in 16 stati a causa delle basse temperature record. Questa condizione atmosferica rappresenta uno degli eventi climatici più significativi del periodo, con impatti notevoli sulla viabilità e sulla vita quotidiana delle popolazioni coinvolte.

Gli Stati Uniti si trovano alla vigilia del giorno peggiore dell’anno a livello climatico per via della tempesta invernale in arrivo. Le previsioni parlano di forti nevicate, nevischio e pioggia gelata. Le temperature rigide rischiano di creare disagi alla popolazione come traffico interrotto e guasti di corrente elettrica. Il presidente Donald Trump ha scritto su X di essere stato informato “sull’ondata di freddo record e sulla storica tempesta invernale che colpiranno gran parte degli Stati Uniti questo fine settimana”, e ha rassicurato gli americani sul pronto intervento della Fema, la protezione civile americana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

