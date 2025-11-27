Spray al peperoncino durante il concerto di Anna Pepe | panico tra il pubblico

Ieri sera, durante il concerto di Anna Pepe all’ Unipol Arena di Casalecchio di Reno, nel bolognese, è stato spruzzato dello spray al peperoncino, che ha scatenato il panico tra la folla. Molti video della serata, postati sui social, mostrano un varco sempre più ampio nel pubblico, dovuto all’aria irrespirabile e alla paura. Sembra che, all’origine di tutto, ci sia stato il furto di una collanina ai danni di una ragazza. Quando gli amici di lei sono intervenuti per bloccare il ladro, questi avrebbe spruzzato lo spray per fuggire. Immediatamente si è creato un fuggi fuggi generale. Alcuni dei presenti hanno accusato lievi malori e intossicazioni, e il 118 ha portato fuori in barella qualche ragazzo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

