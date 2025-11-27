Spray al peperoncino durante il concerto di Anna Pepe | panico tra il pubblico
Ieri sera, durante il concerto di Anna Pepe all’ Unipol Arena di Casalecchio di Reno, nel bolognese, è stato spruzzato dello spray al peperoncino, che ha scatenato il panico tra la folla. Molti video della serata, postati sui social, mostrano un varco sempre più ampio nel pubblico, dovuto all’aria irrespirabile e alla paura. Sembra che, all’origine di tutto, ci sia stato il furto di una collanina ai danni di una ragazza. Quando gli amici di lei sono intervenuti per bloccare il ladro, questi avrebbe spruzzato lo spray per fuggire. Immediatamente si è creato un fuggi fuggi generale. Alcuni dei presenti hanno accusato lievi malori e intossicazioni, e il 118 ha portato fuori in barella qualche ragazzo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Altre letture consigliate
Radio1 Rai. . #Bologna Momenti di paura all’Unipol Arena. Spruzzato spray al peperoncino, subito dopo un furto, durante il concerto di Anna Pepe. Diversi gli intossicati, live interrotto per 20 minuti. La rapper prima di riprendere a suonare, ha chiesto al pubb - facebook.com Vai su Facebook
Bologna, spray al peperoncino al concerto di Anna Pepe: show interrotto Vai su X
Anna Pepe, serata da incubo: spray al peperoncino durante il live, fan in fuga. Il video - Panico al concerto di Anna Pepe: spray urticante in platea, malori e fuga dall’Unipol Arena. Come scrive donnaglamour.it
Spruzzano spray al peperoncino durante il concerto di Anna Pepe, panico tra il pubblico e show interrotto - Attimi di forte tensione alla Unipol Arena a Casalecchio di Reno (Bologna) durante il concerto di Anna Pepe, interrotto quando qualcuno in platea ha spruzzato spray al peperoncino. Scrive blitzquotidiano.it
Anna Pepe, spray al peperoncino dopo un furto durante il concerto della rapper a Bologna: intossicati e live interrotto per 20 minuti - La preoccupazione della cantante sul palco, che prima di riprendere a suonare ha chiesto al pubblico: «Tutto a posto? Scrive corrieredibologna.corriere.it