Spiagge sparite e moli devastati l' emergenza alle Eolie e il monito degli esperti | Il Mediterraneo è una pentola che bolle

Il passaggio del ciclone Harry ha causato ingenti danni alle coste delle Eolie e della Sicilia orientale, con spiagge scomparse e moli danneggiati. Gli esperti avvertono che il Mediterraneo si trova in una fase di forte stress ambientale, sottolineando la necessità di interventi per preservare questo ecosistema fragile. Un quadro che richiede attenzione e azioni concrete per limitare ulteriori conseguenze.

Il ciclone Harry che è transitato sulla Sicilia con la sua forza di venti a 100 km orari e onde altre oltre 9 metri ha portato devastazione soprattutto nella costa orientale, Da Messina a Catania e Siracusa, ma ha provocato danni anche nelle Eolie. In particolare i problemi maggiori.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Spiagge sparite, barche affondate, macchine in mare: Palermo si sveglia con oltre 200 interventi dei vigili dopo il ciclone HarryMaltempo a Palermo: circa 190 interventi in 24 ore, Vigili del Fuoco raddoppiano il dispositivo e salvano automobilista e oltre 20 imbarcazioni ad Arenella e al Molo Trapezoidale ... lasicilia.it

Spiagge italiane a rischio, entro il 2050 il 20% potrebbe sparireTra le zone più a rischio c'è la Sardegna. Qui nel 2100 sia il golfo di Cagliari sia quello di Oristano potrebbero trasformarsi in un arcipelago costiero, con nuovi attracchi. La simulazione per il ... tg24.sky.it

Gazzetta Sarda. . [VIDEO] "Danni per milioni, spiagge sparite". Roma manda Ciciliano, la Regione chiede lo stato di emergenza Sopralluogo a Cagliari con Todde e il Capo della Protezione Civile. L'assessora Laconi: "Erosione significativa". Ai sindaci viene d - facebook.com facebook