Hai sempre voluto Kill Bill Vol 3? Tarantino ha rivelato che qualcosa bolle in pentola

Quentin Tarantino non ha ancora chiuso i conti con Kill Bill. Mentre il mondo si prepara a rivedere la sua celebre duologia al cinema come un unico film di quattro ore, il regista sta ancora una volta pensando al prossimo capitolo. E stavolta, a sorpresa, potrebbe essere animato. Durante una recente proiezione di Yuki's Revenge, un capitolo perduto di Kill Bill creato appositamente per Fortnite, Tarantino ha condiviso con il pubblico del suo Vista Theater un'idea che gli frulla in testa da anni, ovvero raccontare le origini di Bill. Non la vendetta di Beatrix Kiddo, non un terzo capitolo con Maya Hawke.

