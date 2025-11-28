Antonella Clerici dopo The Voice Senior arriva una nuova avventura | ecco cosa bolle in pentola

Questa sera Rai1 propone un nuovo appuntamento con The Voice Senior, guidato come sempre da Antonella Clerici. Ma, secondo le anticipazioni raccolte da Giuseppe Candela su Dagospia, il programma non sarà l'unico impegno della conduttrice nelle prossime settimane. A quanto pare, Clerici tornerà nuovamente in prima serata una volta conclusa l'edizione in corso del talent dedicato agli over. Cosa condurrà Antonella Clerici? La rivelazione arriva da Dagospia. Candela ha anticipato che la conduttrice sarà al timone di una serata speciale in onda il 23 dicembre su Rai1, trasmessa in diretta da Milano.

