Speed skating Andrea Giovannini sale sul podio nella mass start ad Inzell
Alla Max Aicher Arena di Inzell si è conclusa la quinta tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di speed skating. Andrea Giovannini ha centrato un piazzamento sul podio, classificandosi terzo nella gara della mass start maschile, contribuendo così ai risultati della squadra italiana in questa competizione.
Alla Max Aicher Arena di Inzell, in Germania, si chiude la quinta tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di speed skating: arriva un podio per l’Italia grazie ad Andrea Giovannini, che si classifica terzo nella mass start maschile. La mass start maschile viene dominata dal ceco Metod?j Jílek, che va in fuga e non si fa più riprendere, chiudendo con 66 punti, davanti al transalpino Mathieu Belloir, secondo con 41, che resiste alla rimonta di Andrea Giovannini, il quale sale sul gradino più basso del podio con 20 punti. Per l’azzurro diventano 16 i podi individuali in Coppa del Mondo, dato che quello odierno è il terzo stagionale. 🔗 Leggi su Oasport.it
Speed skating, Andrea Giovannini artiglia il podio nella mass start ad Hamar. Stolz davanti a tuttiNell'ultima giornata della quarta tappa della Coppa del Mondo di speed skating ad Hamar, Andrea Giovannini conquista un brillante terzo posto nella mass start, confermando il buon andamento dell'Italia in questa manifestazione.
Speed skating, podi azzurri ad Hamar per Giovannini nella mass start ed il team pursuit maschileA Hamar, si conclude la quarta tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di speed skating, con ottimi risultati per gli azzurri.
Argomenti discussi: Speed skating, ultimo appuntamento di Coppa del Mondo a Inzell prima di Milano Cortina: l'Italia si testa; Italian national teams for the five ice sports confirmed: 87 Azzurri ready for the Milano Cortina Olympic Games; Speed skating, i convocati dell’Italia per le Olimpiadi 2026: dieci azzurri a Milano Cortina 2026; Speed skating, Davide Ghiotto in top-5 nei 5000 metri a Inzell. Eitrem fa la storia col nuovo record del mondo!.
Andrea Giovannini si tinge di bronzo nella Mass Start degli Europei 2026. Swings conferma il titoloCalato il sipario sugli Europei 2026 di speed skating sulle singole distanze. Sull'anello di ghiaccio dell' Arena Lodowa di Tomaszów Mazowiecki (Polonia), ... oasport.it
Speed skating, Andrea Giovannini trionfa in Coppa del Mondo, amara piazza d’onore per il team pursuitChiusura col botto per l’Italia nella stagione 2024-2025 della Coppa del Mondo di speed skating: la sesta ed ultima tappa, andata in scena alla Thialf di Heerenveen (Paesi Bassi), incorona Andrea ... oasport.it
#SpeedSkating #Jilek è il vincitore della #WorldCup nelle lunghe distanze maschili x.com
Nella prima giornata dell'ultima tappa del circuito di Coppa del Mondo di speed-skating, le maggiori soddisfazioni per la squadra azzurra sono arrivate nei 1.500 metri maschili. A Inzell, teatro dell'ultimo test prima dei Giochi Olimpici, Daniele Di Stefano si è pia - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.