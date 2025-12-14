Nell'ultima giornata della quarta tappa della Coppa del Mondo di speed skating ad Hamar, Andrea Giovannini conquista un brillante terzo posto nella mass start, confermando il buon andamento dell'Italia in questa manifestazione. La competizione ha visto protagonisti atleti di alto livello, con momenti di grande spettacolo e tensione sulla pista norvegese.

© Oasport.it - Speed skating, Andrea Giovannini artiglia il podio nella mass start ad Hamar. Stolz davanti a tutti

Italia in evidenza nell’ultima giornata di gare della quarta tappa della Coppa del Mondo di speed skating ad Hamar (Norvegia). Sull’anello di ghiaccio scandinavo, Andrea Giovannini era tra gli osservati speciali della mass start, specialità che richiede non solo una grande preparazione fisica, ma anche lucidità e capacità di cogliere il momento in cui fare la differenza. Dopo aver vinto in questa stagione a Calgary (Canada), il trentino è riuscito a salire nuovamente sul podio in terra norvegese, in una località in cui nell’annata passata si era laureato campione del mondo di questa particolare prova, nell’ambito della rassegna iridata su singole distanze. Oasport.it

