Speed skating podi azzurri ad Hamar per Giovannini nella mass start ed il team pursuit maschile

A Hamar, si conclude la quarta tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di speed skating, con ottimi risultati per gli azzurri. La giornata ha visto il team pursuit maschile ottenere il secondo posto, mentre Andrea Giovannini si è aggiudicato il terzo nella mass start maschile, confermando il talento italiano sulla scena internazionale.

Si chiude ad Hamar, in Norvegia, la quarta tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di speed skating: l’ultima giornata di gare porta in dote agli azzurri due podi, con il secondo posto del team pursuit maschile ed il terzo di Andrea Giovannini nella mass start maschile. Nel team pursuit maschile il successo va agli Stati Uniti (Dawson, Lehman, Cepuran), vittoriosi con il crono di 3:40.28, davanti all’ Italia di Davide Ghiotto, Michele Malfatti ed Andrea Giovannini, secondi con il tempo di 3:42.60, a 2.32, mentre completano il podio i Paesi Bassi (Bosker, Huizinga, Snellink), terzi in 3:43.04, a 2. Oasport.it

