Spareggione Champions | Juve-Napoli e Roma-Milan infiammano la Serie A

La sfida tra Juventus e Napoli, insieme a quella tra Roma e Milan, rappresentano incontri chiave nella corsa alla qualificazione in Champions League. Questi match, in programma nella prossima giornata di Serie A, potrebbero influenzare significativamente la posizione delle squadre in classifica e il percorso verso la qualificazione europea. È un momento importante per il campionato, che si avvicina a un punto cruciale della stagione.

La corsa Champions entra nel vivo e la Serie A si prepara a una giornata spartiacque. Due incroci al vertice, Juventus-Napoli e Roma-Milan, rischiano di riscrivere la classifica e gli equilibri della stagione. È uno spareggione Champions a tutti gli effetti. In campo non solo i punti, ma anche i simboli delle panchine. Da una parte Luciano Spalletti e Antonio Conte, dall’altra Gian Piero Gasperini e Massimiliano Allegri. Quattro tecnici, quattro visioni, un solo obiettivo: restare agganciati all’Europa che conta. Il primo snodo è fissato alle 18 all’Allianz Stadium, dove Juventus e Napoli si giocano punti pesantissimi in chiave Champions. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

