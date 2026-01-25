Prima pagina Corriere dello Sport | Spareggione tra Roma-Milan

Nella prima pagina del Corriere dello Sport di oggi, domenica 25 gennaio 2026, si segnala lo spareggio tra Roma e Milan. La rassegna stampa presenta le ultime notizie sui due club, con aggiornamenti su eventuali sviluppi di mercato e analisi delle sfide imminenti. Un approfondimento sulle dinamiche delle squadre e le strategie in vista delle prossime partite, per offrire ai lettori un quadro chiaro e completo sulla situazione attuale del calcio italiano.

Questa è la prima pagina di 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, domenica 25 gennaio 2026. Diamo un'occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. La prima pagina del 'Corriere dello Sport' apre con la domenica da Champions in Serie A. Spareggione tra Roma-Milan e Juventus-Napoli. Cagliari, Semih di gioia. Povero Sarri, la Lazio delude. Mago Fabregas, Torino umiliato.

