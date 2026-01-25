Spalletti a Sky | McKennie è un centravanti perfetto David stasera ha strappato palloni decisivi

Dopo la vittoria per 3-0 contro il Napoli, Luciano Spalletti ha commentato a Sky le prestazioni dei suoi giocatori, evidenziando l’importanza di McKennie come centravanti e sottolineando l’impegno di David nel recupero dei palloni decisivi. Le sue parole riflettono l’attenzione della Juventus verso un gioco organizzato e compatto, elementi chiave per il risultato ottenuto.

L’allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky dopo la vittoria contro il Napoli Juventus-Napoli 3-0, Spalletti a Sky. Vi avvicinate al Napoli? «Una vittoria importante, le partite sono tutte importanti, valgono tre punti. Sono tutte difficili, è una vittoria importante per la consapevolezza delle cose che facciamo, per la consapevolezza dei calciatori che possono esprimere un calcio di livello. La consapevolezza ti pone nella dimensione in cui vorresti essere. Sono partite in cui bisogna fare vedere a te stesso chi sei, il motivo per cui sei qui e perché lo fai». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

David a Sky: «Il mio gol al momento perfetto, contento dell'affetto dei tifosi. Spalletti ha avuto un grande effetto»

