Sottopassi stop agli allagamenti

Il Comune ha avviato interventi di manutenzione per mettere in sicurezza i sottopassi dei viali La Spezia, Cavalcanti e Cesare Battisti, al fine di prevenire allagamenti durante le piogge. Le operazioni mirano a garantire un passaggio sicuro e a ridurre i rischi di allagamento, migliorando la fruibilità delle vie interessate e la sicurezza dei cittadini.

Per scongiurare gli allagamenti il Comune mette in sicurezza i sottopassaggi dei viali La SpeziaCavalcanti e Cesare Battisti. Il progetto, che mira a contrastare le avverse condizioni meteorologiche, in particolare le bombe d’acqua, ha ottenuto il via libera della giunta che per queste operazioni prevede un investimento di 1.870.000 euro, ottenuti dal Commissario straordinario per la ricostruzione. In particolare 1.487.000 euro saranno usati per realizzare il nuovo impianto di sollevamento delle acque nel sottopassaggio dei viali La SpeziaCavalcanti, mentre 383mila serviranno a sistemare quello di viale Cesare Battisti, dove verranno cambiate del tutto le pompe, aumentando la portata delle acque. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sottopassi, stop agli allagamenti Poggibonsi: stop allagamenti. Saranno messi in sicurezza gli impianti sportivi del BerninoA Poggibonsi, interventi in corso per mettere in sicurezza gli impianti sportivi del Bernino, spesso interessati da allagamenti causati dalle esondazioni dello Staggia e del torrente Carfini. Leggi anche: Contromisure agli allagamenti tra Fisciano e San Severino: summit a Palazzo Vanvitelli Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: Sottopassi, stop agli allagamenti; Allerta meteo a Marsala: scuole chiuse il 20 gennaio e stop agli eventi all’aperto; Allerta rossa ad Agrigento: ordinanza del sindaco, scuole chiuse e stop agli eventi. Allagamenti dei sottopassi. In arrivo sbarre e semaforiUn passo importante per la sicurezza degli automobilisti: sono partiti i lavori programmati da Alfa Varese, in accordo con l’amministrazione comunale, per evitare disagi ai cittadini in caso di ... ilgiorno.it Interventi anti-allagamento nei sottopassiA mesi di distanza dalle criticità emerse durante l’estate, Bellaria Igea Marina interviene per rafforzare la sicurezza dei propri sottopassi. Con una determina approvata nei giorni scorsi, il Comune ... ilrestodelcarlino.it Allerta rossa a Catania: firmata l’ordinanza n.6 (19/01). Scuole chiuse fino alle 24 del 20 gennaio, stop a parchi, mercati, musei/biblioteche e attività non essenziali. Evitare spostamenti, sottopassi e zone costiere: interdizioni sul Lungomare e a Viale Kennedy f facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.