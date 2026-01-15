Poggibonsi | stop allagamenti Saranno messi in sicurezza gli impianti sportivi del Bernino

A Poggibonsi, interventi in corso per mettere in sicurezza gli impianti sportivi del Bernino, spesso interessati da allagamenti causati dalle esondazioni dello Staggia e del torrente Carfini. L’obiettivo è prevenire ulteriori danni e garantire la fruibilità delle strutture, riducendo i disagi per la comunità e migliorando la gestione delle criticità ambientali nella zona.

Stop agli allagamenti e alle polemiche. Saranno finalmente messi in sicurezza gli impianti sportivi del Bernino, a Poggibonsi, finiti spesso sott'acqua negli ultimi anni per le esondazioni dello Staggia e, soprattutto, del torrente Carfini. Per abbattere il rischio idraulico sarà realizzato un intervento da 170 mila euro: fondi stanziati dal Comune con le variazioni di bilancio del luglio 2025. Il progetto è già stato approvato ed è al via la gara di appalto. "Si tratta di un lavoro necessario per contrastare gli effetti di eventi meteorologici intensi – spiega la sindaca di Poggibonsi Susanna Cenni – Eventi sempre più violenti che siamo chiamati ad affrontare e che richiedono interventi sempre più mirati per gestire le principali criticità".

