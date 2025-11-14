Contromisure agli allagamenti tra Fisciano e San Severino | summit a Palazzo Vanvitelli

Salernotoday.it | 14 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È il sindaco di Mercato San Severino, Antonio Somma, a riunire attorno al tavolo le componenti tecniche del Comune di Fisciano, del Consorzio di Bonifica e della Gori: all’ordine del giorno le misure da adottare per fronteggiare la portata delle acque delle piogge più intense. I dettagli Diversi. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

