Snowboard | nella giornata trionfale dell' Italia Maurizio Bormolini si ferma alle qualificazioni

Nella giornata di oggi a Scuol, in Svizzera, si sono svolte le qualificazioni della Coppa del mondo di snowboard. Dopo aver trionfato nel 2025, Maurizio Bormolini, rappresentante italiano e campione livignasco, non è riuscito a superare questa fase della competizione nel gigante parallelo, segnando una battuta d’arresto nel percorso stagionale.

Giornata negativa per Maurizio Bormolini nella Coppa del mondo di snowboard: il campione livignasco, infatti, dopo essersi aggiudicato questa prova nel 2025, oggi a Scuol, in Svizzera, nel gigante parallelo, si è fermato nelle qualificazioni.Trionfo azzurroLa gara ha visto, invece, al maschile. 🔗 Leggi su Sondriotoday.itImmagine generica

