Snowboard | nella giornata trionfale dell' Italia Maurizio Bormolini si ferma alle qualificazioni
Nella giornata di oggi a Scuol, in Svizzera, si sono svolte le qualificazioni della Coppa del mondo di snowboard. Dopo aver trionfato nel 2025, Maurizio Bormolini, rappresentante italiano e campione livignasco, non è riuscito a superare questa fase della competizione nel gigante parallelo, segnando una battuta d’arresto nel percorso stagionale.
Giornata negativa per Maurizio Bormolini nella Coppa del mondo di snowboard: il campione livignasco, infatti, dopo essersi aggiudicato questa prova nel 2025, oggi a Scuol, in Svizzera, nel gigante parallelo, si è fermato nelle qualificazioni.Trionfo azzurroLa gara ha visto, invece, al maschile. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
Leggi anche: Coppa del mondo di snowboard: doppio podio per Maurizio Bormolini
Leggi anche: SHOW ITALIA! Maurizio Bormolini trionfa nel PGS di Mylin, 3 azzurri nei primi 4!
Coppa del Mondo Snowboard, Elisa Caffont vince il parallelo di Davos - La prima vittoria in carriera nel parallelo di snowboard per Elisa Caffont arriva in modo indimenticabile: nella tappa di Coppa del mondo di Davos, è il fotofinish a sancire il trionfo della ... sport.sky.it
Giacomel, Fischnaller, Hofer: giornata da sogno tra biathlon, snowboard e slittino per l’Italia x.com
GIORNATA DI SNOWBOARD... AL PARCO DEL POLICROSALUS DI SAN CASCIANO - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.