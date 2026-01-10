Snowboard | nella giornata trionfale dell' Italia Maurizio Bormolini si ferma alle qualificazioni

Nella giornata di oggi a Scuol, in Svizzera, si sono svolte le qualificazioni della Coppa del mondo di snowboard. Dopo aver trionfato nel 2025, Maurizio Bormolini, rappresentante italiano e campione livignasco, non è riuscito a superare questa fase della competizione nel gigante parallelo, segnando una battuta d’arresto nel percorso stagionale.

