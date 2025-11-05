Due ospiti del Cas denunciati per spaccio di droga Il comitato | Più controlli e telecamere in pineta
Nelle scorse settimane la Polizia Locale di Cesenatico è intervenuta nella zona della pineta a Zadina identificando due egiziani residenti al Cas di Tagliata di Cervia che sono poi stati denunciati per spaccio di droga. Il primo di 48 anni, avrebbe detenuto 100 grammi di hashish e 600 euro in. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
