Sigarette scatta la seconda ondata di aumenti | ecco i nuovi prezzi La tabella in Pdf

A partire dalla prossima settimana, entreranno in vigore i nuovi prezzi delle sigarette, con un incremento di circa trenta centesimi per unità. La seconda fase dei rincari, prevista dalla manovra, interesserà diversi marchi, tra cui le Camel, seguendo gli aumenti già avviati con altri produttori. Di seguito, è disponibile la tabella in PDF con tutti i dettagli sui nuovi prezzi e le variazioni previste.

Roma, 25 gennaio 2026 - Trenta centesimi alla volta, la sigaretta aumenta ancora. La prossima settimana scatta la seconda tranche di rincari prevista dalla manovra: dopo le bionde del gruppo Philip Morris, tocca anche alle Camel. L’aumento è secco: 30 centesimi a pacchetto, con il prezzo medio che sale a 6,30 euro. Un ritocco che pesa sulle tasche dei fumatori e gonfia le casse dello Stato, sempre più dipendenti dal fumo legale. Perché aumentano le sigarette. L’aumento rientra nel meccanismo di adeguamento delle accise stabilito dal governo. La Federazione italiana tabaccai lo ha ufficializzato con i nuovi listini, già pubblicati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in vigore dal 16 gennaio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

