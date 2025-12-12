Sigarette aumenti dal 1 Gennaio | la tabella prezzi per pacchetto

A partire dal 1° gennaio, entreranno in vigore nuovi aumenti nei prezzi delle sigarette. La modifica, che interesserà numerosi fumatori, si tradurrà in un incremento del costo dei pacchetti, con ripercussioni sul budget di molte persone. Ecco la tabella aggiornata con i nuovi prezzi delle sigarette a partire dal prossimo anno.

A partire dal prossimo anno entrerà in vigore una misura destinata a incidere sul portafoglio di una vasta porzione della popolazione. L'intervento rientra tra quelli più rilevanti della Manovra e interesserà un settore già fortemente regolamentato, con l'obiettivo di incrementare il gettito fiscale e orientare le abitudini dei consumatori. Gli effetti saranno immediati e progressivi, estendendosi nei tre anni successivi. Gli aumenti previsti dal 2026: cosa cambia per i pacchetti. La riforma fiscale prevede incrementi delle accise sui prodotti del tabacco, con rincari medi pari a 15 centesimi per pacchetto nel 2026.