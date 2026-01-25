Sigarette in Italia arriva la seconda ondata di rincari | ecco i nuovi prezzi

In Italia, sono in arrivo nuovi aumenti sui prezzi delle sigarette, con la seconda fase di rincari prevista per la prossima settimana. Questa volta, l’incremento interesserà le sigarette del marchio Camel. Si tratta di un aggiornamento importante per i consumatori, che dovranno adeguarsi alle nuove tariffe stabilite dalle autorità di regolamentazione.

La prossima settimana è attesa la seconda tranche di rincari per le sigarette, con l’aumento che questa volta riguarderà le Camel. Il prezzo, con un incremento di 30 centesimi a pacchetto, raggiungerà i 6,30 euro. Il provvedimento fa parte di una manovra più ampia che mira a incrementare le entrate dello Stato. Con questi nuovi rincari, il gettito annuo complessivo derivante dalla vendita di sigarette potrebbe sfiorare i 16 miliardi di euro. Il rincaro segue la prima fase che ha interessato le sigarette del gruppo Philip Morris, tra cui Marlboro, Chesterfield, Merit, Diana e Muratti, le marche più diffuse in Italia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

