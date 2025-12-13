I nuovi prezzi delle sigarette nel 2026 e i rincari dei prossimi anni | di quanto aumentano
Nel 2026, i prezzi delle sigarette subiranno aumenti significativi grazie alle nuove disposizioni della legge di bilancio. Questi rincari interesseranno anche il tabacco trinciato e altri prodotti del settore, segnando un nuovo step nelle politiche di regolamentazione e tassazione del settore tabacchistico italiano.
