I nuovi prezzi delle sigarette nel 2026 e i rincari dei prossimi anni | di quanto aumentano

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2026, i prezzi delle sigarette subiranno aumenti significativi grazie alle nuove disposizioni della legge di bilancio. Questi rincari interesseranno anche il tabacco trinciato e altri prodotti del settore, segnando un nuovo step nelle politiche di regolamentazione e tassazione del settore tabacchistico italiano.

Con la legge di bilancio 2026 arrivano aumenti dei prezzi su sigarette, tabacco trinciato e non solo. Circa 40 centesimi in più al pacchetto, nei prossimi tre anni. Incrementi più ridotti per le sigarette elettroniche. Il prezzo finale, comunque, sarà deciso dalle aziende. Fanpage.it

nuovi prezzi sigarette 2026I nuovi prezzi delle sigarette nel 2026 e i rincari dei prossimi anni: di quanto aumentano - Con la legge di bilancio 2026 arrivano aumenti dei prezzi su sigarette, tabacco trinciato e non solo. fanpage.it

nuovi prezzi sigarette 2026Sigarette, nuovi aumenti dal 2026: tutti i prezzi annunciati a partire dal 1° gennaio - Aumenti sulle sigarette nel 2026: l’impatto dei rincari su prezzi, tabacco trinciato e dispositivi elettronici. notizie.it

Immagine generica

Sigarette: aumenti a partire dal 2026!

Video Sigarette: aumenti a partire dal 2026!