Arriva la stangata sulle sigarette scattano i nuovi rincari | quanto aumenta il prezzo di un pacchetto

Nel 2026, i prezzi delle sigarette subiranno un nuovo incremento a causa delle recenti variazioni fiscali. Questo aumento si inserisce in un quadro di rincari che coinvolge già pedaggi autostradali, assicurazioni e carburanti. Di seguito, analizziamo quanto si può aspettare da questa revisione tariffaria e quali sono le motivazioni alla base di questa variazione.

La sfilza di rincari del 2026 non si ferma. Dopo i pedaggi autostradali, le assicurazioni, le accise sulla benzina e la nuova tassa sui piccoli pacchi, ora è il turno delle sigarette. Scattano infatti oggi i primi aumenti stabiliti dalla Manovra. I rincari per le sigarette (anche quelle elettroniche) saranno fino a 30 centesimi al pacchetto, con alcune marche che passeranno, per esempio, dai 6,50 ai 6,80 euro a pacchetto. I rincari riguarderanno anche i sigari e il tabacco trinciato, ma non il tabacco riscaldato. Oggi è quindi il turno delle prime marche, a cui faranno poi seguito le altre con la pubblicazione delle tabelle complete degli aumenti da parte dei Monopoli.

