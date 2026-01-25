Sicurezza Salvini | Mani più libere alle forze dell' ordine e 10 mila soldati nelle città

Il ministro Matteo Salvini ha annunciato l'impiego di 10.000 soldati nelle città per rafforzare la sicurezza, sottolineando l'importanza di garantire mani più libere alle forze dell'ordine. La Lega ha inoltre contribuito a introdurre la tutela legale dei poliziotti, come ricordato dal ministro Piantedosi, con l'obiettivo di supportare chi opera quotidianamente per la sicurezza pubblica.

"Grazie alla Lega c'è anche la tutela legale dei poliziotti, come diceva il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Anzi, per quello che mi riguarda, nel rispetto dei limiti del codice e delle regole, ragazzi e ragazze in divisa dovrebbero avere ancor più le mani libere per difendere la nostra e la loro sicurezza". Su come garantire la sicurezza nelle città il ministro dei Trasporti e leader della Lega Matteo Salvini ha le idee chiare. Occorre far rispettare la legge, soprattutto quando interi quartieri sono in mano ad immigrati, spesso clandestini. "Ci sono a processo donne e uomini della Guardia costiera per i naufragi voluti dagli scafisti e carabinieri perché c'è gente che non si ferma all'alt, non è giusto", sottolinea dal palco del convegno di partito 'Idee in cammino', organizzato a Rivisondoli, in Abruzzo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

