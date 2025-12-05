Ferrara città sempre più ' cardioprotetta' | donati 50 defibrillatori alle forze dell' ordine

Ferrara città (sempre più) ‘cardioprotetta’. Nella mattinata di venerdì, infatti, sono stati donati 50 defibrillatori alle forze dell’ordine del territorio. L'iniziativa, resa possibile grazie ai fondi messi a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna, mira a integrare i dispositivi di primo. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

