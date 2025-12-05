Ferrara città sempre più ' cardioprotetta' | donati 50 defibrillatori alle forze dell' ordine

Ferraratoday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ferrara città (sempre più) ‘cardioprotetta’. Nella mattinata di venerdì, infatti, sono stati donati 50 defibrillatori alle forze dell’ordine del territorio. L'iniziativa, resa possibile grazie ai fondi messi a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna, mira a integrare i dispositivi di primo. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

