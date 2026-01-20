Salvini e Gualtieri a Tor Bella Monaca Qui occorre sradicare l' abusivismo Il sindaco | Più risorse alle forze dell' ordine e per l' edilizia popolare

Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha visitato Tor Bella Monaca insieme al sindaco di Roma, Gualtieri. Durante l'incontro nel comparto R5, si è discusso di strategie per contrastare l'abusivismo e rafforzare le risorse dedicate alle forze dell'ordine e all'edilizia popolare. La visita ha sottolineato l'impegno delle istituzioni per affrontare le criticità del quartiere e promuovere interventi di riqualificazione.

Non sono mancate le contestazioni e le richieste di intervento all'interno delle abitazioni, che spesso presentano perdite d'acqua, muffa, caldaie rotte e ascensori mal funzionanti. Lamentele simili le avevamo raccolte anche un mese durante un servizio sul territorio. Cuore del sopralluogo la corte centrale del comparto R5, dove grazie alle risorse del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare (Pinqua) è in fase avanzata di realizzazione una nuova torre destinata all’edilizia residenziale pubblica (Erp). La struttura ospiterà 32 nuovi alloggi, destinati a circa 100 cittadini assegnatari da graduatoria, con un costo complessivo di circa 6,3 milioni di euro.🔗 Leggi su Romatoday.it

Roma, Salvini e Gualtieri contestati dagli abitanti di Tor Bella MonacaDurante una visita al cantiere di Tor Bella Monaca, il sindaco Gualtieri e il ministro Salvini sono stati contestati dagli abitanti locali.

