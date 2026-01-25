shiffrin padrona dello slalom a spindleruv mlyn in testa con oltre un secondo su holdener

Mikaela Shiffrin si distingue nello slalom di Spindleruv Mlyn, guidando con oltre un secondo di vantaggio su Holdener dopo la prima manche. La statunitense punta al suo 108° successo in Coppa del Mondo. Le atlete italiane, invece, si trovano lontane dalla vetta, evidenziando una giornata difficile per le rappresentanti azzurre.

Una Mikaela Shiffrin imprendibile domina la prima manche dello slalom di Spindleruv Mlyn, sui monti dei Giganti della Repubblica Ceca. La statunitense, tornata ieri sul podio in gigante, è partita con il pettorale numero 1 e nessuna delle avversarie è riuscita ad avvicinarsi. Il suo 48"80 è rimasto di gran lunga il miglior crono, per il resto è stata una gara a parte, con Wendy Holdener in testa al gruppo delle (lontane) inseguitrici. La svizzera ha terminato a 1"26, Emma Aicher a 1"47, poi Camille Rast (l'nica riuscita a battere Shiffrin in slalom in questa stagione, a Kranjska Gora) e Moltzan appaiate a 1"66, Swenn Laon a 1"84, O'Brien a 1"99. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Mikaela Shiffrin fa il vuoto nella prima manche dello slalom di Spindleruv Mlyn: distacchi abissali!Mikaela Shiffrin si distingue nella prima manche dello slalom di Spindleruv Mlyn, in Repubblica Ceca, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2026.

