Benvenuti alla diretta dello slalom di Spindleruv Mlyn, valida per la Coppa del Mondo femminile 2025-26. Seguiremo in tempo reale le performance degli atleti, tra cui Rast e Shiffrin, e le eventuali novità della gara. Restate con noi per aggiornamenti affidabili e puntuali su questa tappa del circuito internazionale di sci alpino.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom di Splinderuv Mlyn in Cechia, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2025-26. Si tratta dell’ultimo slalom, il settimo di Coppa del Mondo, prima di quello di Cortina che assegnerà il titolo olimpico. Camille Rast è pronta a rimettersi faccia a faccia con Mikaela Shiffrin, su una pista, si è già visto ieri in gigante, gradita ad entrambe le due contendenti principali alla vittoria. Non c’è, invece, una contesa per la Coppa del Mondo di specialità visto che Shiffrin ha vinto sei dei sette slalom disputati in stagione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Spindleruv Mlyn 2026 in DIRETTA: Rast sfida Shiffrin, c’è Giada D’Antonio

LIVE Sci alpino, Slalom Semmering 2025 in DIRETTA: Rast al comando, Shiffrin insegue! Attesa per l’esordio di Giada D’AntonioSegui in tempo reale lo slalom di Semmering 2025, con Rast al comando e Shiffrin che cerca di recuperare.

LIVE Sci alpino, Slalom Flachau 2026 in DIRETTA: Shiffrin in testa! Sale l’attesa per Valleriani e Giada D’AntonioSegui la diretta dello sci alpino a Flachau 2026, con Shiffrin in testa al momento.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Coppa del mondo, lo Slalom a Wengen LIVE; LIVE Sci alpino, Slalom Wengen 2026 in DIRETTA: trionfa McGrath, Italia ancora lontana; Coppa del mondo 2025/26 di sci alpino femminile, a Kronplatz lo slalom gigante: programma, italiane in gara e dove vederle in diretta; Sci alpino, gigante Kronplatz: vince Julia Scheib, ma la 'Regina' Federica Brignone è sesta - Kronplatz, Federica Brignone: Felice per il rientro, con adrenalina non ho sentito dolore (video).

LIVE Sci alpino, Slalom Spindleruv Mlyn 2026 in DIRETTA: Rast sfida Shiffrin, c’è Giada D’AntonioBuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom di Splinderuv Mlyn in Cechia, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2025-26. Si tratta dell’ultimo slalom, il ... oasport.it

LIVE Sci alpino, Slalom Wengen 2026 in DIRETTA: trionfa McGrath, Italia ancora lontanaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG FEMMINILE DI TARVISIO DALLE 11.15 I PETTORALI DI PARTENZA 13.58: Grazike per averci ... oasport.it

Coppa del Mondo di Sci Alpino: McGrath domina lo slalom di Wengen, Aicher trionfa nel Super G di Tarvisio Weekend spettacolare per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025/2026, che ha regalato emozioni sia sul fronte maschile che femminile. A prenders facebook

#Sci alpino, Coppa del Mondo. Slalom speciale di Semmering: iniziata la seconda manche, Camille Rast in testa dopo la prima La favorita Mikaela Shiffrin in ritardo: è quarta. Lara Della Mea 13esima. Diretta streaming su Rainews.it rainews.it/maratona/2025/ x.com