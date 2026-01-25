Serie D Milan Futuro-Casatese Merate termina 2-3 | la reazione del secondo tempo non basta dopo i primi 45?

La partita tra Milan Futuro e Casatese Merate, valida per la 21ª giornata di Serie D, si è conclusa con il punteggio di 2-3. Dopo un primo tempo in salita, nel secondo tempo la squadra di casa ha tentato una rimonta, ma non è riuscita a recuperare il risultato. La sfida si è svolta oggi alle 14:30, offrendo un'analisi delle fasi decisive e delle strategie adottate da entrambe le squadre.

Nel pomeriggio è andata in scena la partita tra Milan Futuro e Casatese Merate, gara valida per la 21^ giornata della Serie D 202526. I rossoneri di Massimo Oddo hanno perso 2-3, in rete per i rossoneri Chaka Traorè su rigore ed Eletu da fuori area. Ecco, qui di seguito, il resoconto del match disputato al 'Felice Chinetti' di Solbiate Arno. Primo tempo che parte piano, con le due squadre interessate a studiarsi prima di affondare offensivamente. Minuto 13, al primo tiro della partita passa in vantaggio la Casatese Merate con il nono gol in campionato di El Hadaji, bravo a insaccare di testa un bel cross dalla destra.

