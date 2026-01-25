Serie A | vincono Atalanta e Genoa

Nella 17.15 della Serie A, l'Atalanta ha ottenuto una vittoria per 3-0 contro il Parma, mentre il Genoa ha completato una rimonta da 0-2 a 3-2 contro il Bologna. A Bergamo, la Dea è passata in vantaggio al 15' grazie a un rigore procurato da Zalewski e trasformato da Scamacca. Questi risultati hanno influenzato la classifica e offrono spunti di riflessione sulle prestazioni delle squadre.

17.15 Vince l'Atalanta (3-0 al Parma), super rimonta Genoa (da 0-2 a 3-2 al Bologna) A Bergamo,la Dea passa al 15': Zalewski si procura un rigore che Scamacca trasforma. Al 24' De Roon raddoppia. Di Raspadori, 1° gol in nerazzurro, il 3-0 (73'), Krstovic fa 4-0 nel finale (92') A Marassi, dopo un buon avvio Genoa, il Bologna va in vantaggio con la rasoiata dal limite di Ferguson (35'). Disastro Skorupski:rosso diretto e punizione che Malinovskyi, entra e mette dentro, 1-2 (62').La gran girata di Ekuban per il 2-2 (78'). La ribalta Messias al 91'.

