Posticipo Serie A Genoa-Atalanta 0-1

22.45 L'Atalanta si impone nel recupero dopo aver giocato con l'uomo in più per 90'. Subito un episodio importante. Contropiede ospite su corner, sbaglia NortonCuffy, Leali deve stendere Maldini: al 3' il Genoa è in dieci.Ma la squadra di De Rossi non demorde e ribatte colpo su colpo a un'Atalanta che fa molto più possesso. Ma si vede poco dalle parti di Sommariva. Le migliori chance sono rossoblù: palo di Vitinha (ma è un gol sbagliato) al 46' e zuccata di Colombo contenuta da Carnesecchi. La beffa al 94'col colpo di testa di Hien su corner. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

