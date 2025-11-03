Serie A 2025-2026 | nei posticipi del lunedì vincono Genoa e Lazio
Due posticipi in questo lunedì per la decima giornata del campionato di Serie A 2025-2026 di calcio. Va a completarsi questo turno, il penultimo prima della pausa per le nazionali. La Lazio dopo il successo con la Juventus in casa continua a timbrare il cartellino: prosegue il momento positivo della compagine di Maurizio Sarri che si impone nel match della serata per 2-0 con il Cagliari nuovamente davanti al pubblico di casa. Il danese Gustav Isaksen sblocca il tabellino al 66?, chiude la pratica Mattia Zaccagni al 91?. Il Genoa prova ad uscire dalla crisi: dopo l’esonero di Patrick Vieira, con Roberto Murgita in panchina, i liguri riescono ad imporsi per 2-1 in casa del Sassuolo. 🔗 Leggi su Oasport.it
