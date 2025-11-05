Rissa al Sacrario uomo colpito con una testata e portato in ospedale sanguinante | FOTO

Momenti di tensione al Sacrario, nel centro storico di Viterbo, dove è scoppiata una rissa. È successo intorno alle 12,30 di mercoledì 5 novembre tra largo Benedetto Croce e l'inizio di via Marconi. Nella zuffa un uomo sarebbe stato anche colpito con una testata da un altro individuo: entrambi. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

