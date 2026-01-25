Senigallia protagonista a The Voice Kids con il 13enne Gabriele Lanciotti che entra nella squadra di Clementino e Rocco Hunt

SENIGALLIA – Dal successo nella tappa del “Cantagiro” al palcoscenico Rai. La città della spiaggia di velluto e le Marche hanno avuto modo di applaudire nel prime time della rete ammiraglia nazionale ammiraglia la grande performance del 13enne Gabriele Lanciotti, che si è conquistato un posto.🔗 Leggi su Anconatoday.it

The Voice Kids 4, Francesco Halilaj conquista tutti: da Sora al team Clementino e Rocco HuntFrancesco Halilaj, giovane talento della quarta edizione di The Voice Kids, ha attirato l’attenzione del pubblico e dei coach, tra cui Clementino e Rocco Hunt.

Stasera su Rai 1 torna The Voice Kids: conduce Antonella Clerici. I coach sono Clementino e Rocco Hunt, Arisa, Nek e Loredana BertèStasera su Rai 1 torna The Voice Kids, condotto da Antonella Clerici.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: La fotografia protagonista a Senigallia durante 'Calciomercato - L'Originale' di Sky Sport; Senigallia protagonista a Masterchef con Francesca Casci Ceccacci, anima di PandeFrà; La fotografia protagonista a Senigallia durante Sky Sport – Calciomercato L’Originale; A se stesso di Ekaterina Khudenkikh.

Pellicola d’esordio della regista Ekaterina Khudenkikh, protagonista. Natasha Stefanenko con Francois-Eric Gendron ed Enrico Oetiker. Venerdì l’anteprima, nelle Marche toccate Senigallia, Fabriano e Gradara - facebook.com facebook