Senigallia protagonista a The Voice Kids con il 13enne Gabriele Lanciotti che entra nella squadra di Clementino e Rocco Hunt

Da anconatoday.it 25 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

SENIGALLIA – Dal successo nella tappa del “Cantagiro” al palcoscenico Rai. La città della spiaggia di velluto e le Marche hanno avuto modo di applaudire nel prime time della rete ammiraglia nazionale ammiraglia la grande performance del 13enne Gabriele Lanciotti, che si è conquistato un posto.🔗 Leggi su Anconatoday.itImmagine generica

