The Voice Kids 4 Francesco Halilaj conquista tutti | da Sora al team Clementino e Rocco Hunt

Francesco Halilaj, giovane talento della quarta edizione di The Voice Kids, ha attirato l’attenzione del pubblico e dei coach, tra cui Clementino e Rocco Hunt. La sua partecipazione al talent show, condotto da coach come Arisa e Loredana Bertè, ha evidenziato le sue capacità vocali e il suo percorso di crescita artistica. Un esempio di come i giovani talenti possano emergere attraverso un percorso di formazione e passione.

Francesco Halilaj è una delle rivelazioni della quarta edizione di The Voice Kids, il talent show dedicato ai giovani cantanti che vede protagonisti come coach Arisa, Loredana Bertè, Nek e Clementino, affiancato da Rocco Hunt. Il giovane artista, originario di Sora, ha lasciato il segno fin dalla. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Leggi anche: Stasera su Rai 1 torna The Voice Kids: conduce Antonella Clerici. I coach sono Clementino e Rocco Hunt, Arisa, Nek e Loredana Bertè Leggi anche: A the voice senior con clementino e rocco hunt una poltrona per due rischi e divertimento La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Rai Uno, torna The Voice Kids: quando andrà in onda e chi sono i coach del talent condotto da Antonella Clerici; The Voice Kids 2026, da stasera in tv la nuova edizione: anticipazioni, giudici, novità; The Voice Kids, le pagelle del 10 gennaio: Clerici si commuove (8), Loredana Bertè e Arisa da brividi (10); Emma Baggetta, la giovane voce di Reggio Calabria che vola in finale a The Voice Kids 4. Emma Baggetta, la giovane voce di Reggio Calabria che vola in finale a The Voice Kids 4 - Giovanissima, talentuosa e con una voce che emoziona: la 13enne incanta i giudici dello show di Antonella Clerici ... reggiotv.it

The Voice Kids, riassunto puntata 10 gennaio 2026: duetto imperdibile di Loredana e Arisa, Clementino piange e le squadre - La prima puntata di "The Voice Kids" è giunta al termine ed è stata piena di sorprese, a partire dalla presenza di Malika Ayane sul palco e dal gesto di Loredana Bertè, che porta subito Emma in finale ... today.it

The Voice Kids 2026, le squadre dopo la prima puntata delle Blind e il gesto di Antonella Clerici - Super ospite della serata di sabato 10 gennaio del talent show condotto da Antonella Clerici è stata la cantautrice Malika Ayane ... quotidiano.net

Il team di “The Voice Kids” (in onda ogni sabato su Rai1) al completo dal profilo social di “Clementino” - facebook.com facebook

The Voice Kids, Giovanni da Pisogne commuove con «Ovunque sarai» x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.