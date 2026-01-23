Phone-ban nei ristoranti | perché sempre più locali ti chiedono di spegnere il cellulare

Sempre più ristoranti adottano il divieto di utilizzare il cellulare durante la cena, chiedendo ai clienti di spegnerlo o lasciarlo in apposite scatole. Questa pratica mira a favorire un’atmosfera più rilassata e a migliorare la qualità delle relazioni tra commensali. In questa introduzione analizziamo le ragioni di questa tendenza e come influisce sull’esperienza di visita nei locali.

Il cameriere sorride, porta il menù e porge una scatola di legno. “Prego, depositi qui il suo telefono”. Non è una rapina, è l’ultimo trend della ristorazione contemporanea. Da Verona ad Amsterdam, da New York a Teramo, il phone-ban sta trasformando sale da pranzo che fino a ieri echeggiavano di notifiche in oasi di conversazione autentica. Un movimento che non combatte la tecnologia, ma rivendica uno spazio dove il piatto davanti agli occhi valga più dello schermo tra le mani. Quando il telefono ruba la scena al cibo. È una scena che si ripete ovunque, migliaia di volte al giorno. La portata arriva fumante, ma prima che qualcuno possa assaggiarla, gli smartphone si alzano come una coreografia sincronizzata. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

Obbligati a spegnere il cellulare a tavola: nuova regola nei ristoranti in arrivo? Negli ultimi anni, la pratica di spegnere o mettere in modalità silenziosa il cellulare a tavola si è diffusa in molti ristoranti.

Phone-ban: il telefono sparisce dai locali Il fenomeno del phone-ban nei locali sta diventando sempre più diffuso, con molte attività che limitano o vietano l'uso del cellulare durante i pasti.

Nei ristoranti moderni il vero atto di trasgressione non è fotografare il cibo, ma mangiarlo subito senza distrazioni digitali. Il phone-ban, divieto implicito o esplicito di usare lo smartphone a tavola, sta diventando un fenomeno culturale che privilegia la presenza facebook