Capriolo (Brescia), 24 novembre 2025 – Paura nella notte a Capriolo dove un 44enne ha minacciato la madre con un coltello da cucina. Solo per un soffio la donna è riuscita a scampare alla furia del figlio, completamente fuori di sé. È accaduto nella notte tra domenica e lunedì, quando i carabinieri della locale Stazione e i colleghi della Compagnia di Chiari. I militari sono stati allertati perché la madre dell'uomo ha chiesto aiuto al numero unico per le emergenze 112 a causa della condotta violenta del figlio. L’uomo, in un forte stato di agitazione ha minacciato insistentemente l a madre per ottenere del denaro arrivando, al rifiuto della donna, a puntarle un coltello di grosse dimensioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Capriolo, minaccia la madre con un coltello e le brucia l’auto: arrestato