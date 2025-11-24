Capriolo minaccia la madre con un coltello e le brucia l’auto | arrestato
Capriolo (Brescia), 24 novembre 2025 – Paura nella notte a Capriolo dove un 44enne ha minacciato la madre con un coltello da cucina. Solo per un soffio la donna è riuscita a scampare alla furia del figlio, completamente fuori di sé. È accaduto nella notte tra domenica e lunedì, quando i carabinieri della locale Stazione e i colleghi della Compagnia di Chiari. I militari sono stati allertati perché la madre dell'uomo ha chiesto aiuto al numero unico per le emergenze 112 a causa della condotta violenta del figlio. L’uomo, in un forte stato di agitazione ha minacciato insistentemente l a madre per ottenere del denaro arrivando, al rifiuto della donna, a puntarle un coltello di grosse dimensioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
I carabinieri hanno arrestato un 44enne di Capriolo L’uomo, dopo aver minacciato la madre con un coltello, avrebbe incendiato la sua auto - facebook.com Vai su Facebook
Minaccia la madre con un coltello per avere soldi da lei e dà fuoco alla sua auto: 44enne arrestato - I carabinieri hanno arrestato un 44enne di Capriolo (Brescia) nella serata del 23 novembre. Segnala fanpage.it
Capriolo, minaccia la madre con un coltello e le brucia l’auto: arrestato - Il 44enne, accusato di tentata estorsione, danneggiamento seguito da incendio e resistenza a pubblico ufficiale, pretendeva denaro ... Da msn.com
Coltello contro la madre per avere i soldi, poi le brucia la macchina - Protagonista della drammatica vicenda è un uomo di 44 anni, residente a Capriolo, che è stato arrestato dai ... Secondo bresciatoday.it