Scontro tra due auto sul viadotto della Magliana cinque feriti in codice rosso

Si è verificato questa mattina un incidente sul viadotto della Magliana, coinvolgendo due auto e causando cinque feriti in codice rosso. Le cause dello scontro sono attualmente in fase di accertamento da parte delle autorità competenti. La zona è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire i rilievi e le operazioni di soccorso.

Roma, 25 gennaio 2026 – Grave incidente stradale nella mattinata di oggi sul viadotto della Magliana, dove due autovetture sono rimaste coinvolte in uno scontro le cui cause sono ancora in fase di accertamento. L’allarme è scattato intorno alle 10.30, quando la Sala operativa ha inviato sul posto le squadre dei Vigili del Fuoco di Ostiense (7A) e della Pisana (4A). Secondo le prime informazioni, nello schianto sono rimaste coinvolte quattro persone adulte e un bambino. Tutti i feriti sono stati affidati alle cure del personale sanitario e trasportati in codice rosso presso il Policlinico universitario Agostino Gemelli.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

