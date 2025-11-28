Mamma e figlia morte nello scontro frontale tra due auto | due ragazzi in codice rosso

Due donne sono morte in un incidente stradale avvenuto oggi, 28 novembre, sulla Palermo-Sciacca. Si tratta, come riporta PalermoToday, di mamma e figlia, di 85 e 52 anni. La loro vettura si è scontrata frontalmente con un'altra auto nei pressi di Altofonte. Gli occupanti dell'altro mezzo sono. 🔗 Leggi su Today.it

Tragico scontro frontale sulla Palermo-Sciacca: due donne morte e due giovani feriti - Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina sulla strada statale 624 “Palermo- Secondo sicilianews24.it

Tragico incidente stradale sulla statale Palermo Sciacca: morte madre e figlia, 2 feriti gravi - L’incidente mortale nel territorio del comune di Altofonte, nella città metropolitana di Palermo ha causato la morte delle due donne che viaggiavano ... Lo riporta fanpage.it

