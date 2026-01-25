Scontri tra ultras del Napoli e della Lazio in autostrada | 80 tifosi bloccati

Alcune tensioni tra tifosi del Napoli e della Lazio sono sfociate in scontri lungo l’autostrada. La Polizia di Stato ha intercettato e identificato circa 80 tifosi laziali all’alba presso il casello di Monte Porzio Catone, avvalendosi anche della collaborazione della Polizia scientifica. L’evento ha portato a un intervento di sicurezza per gestire la situazione e garantire l’ordine pubblico.

Ottanta tifosi laziali sono stati intercettati all’alba dalla Polizia di Stato al casello di Monte Porzio Catone e identificati, anche con il supporto della Polizia scientifica. Il gruppo, proveniente dalla trasferta a Lecce, a bordo di van e auto private, è stato intercettato lungo la A1 da.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Tensioni tra ultras di Lazio e Napoli: bloccati in autostrada 80 tifosi biancocelestiNella notte, la Polizia di Stato ha intercettato e identificato 80 ultras della Lazio al casello di Monte Porzio Catone, in autostrada.

Frosinone, scontri sull'A1 fra tifosi: bloccati 80 ultras della LazioNella giornata di oggi, sull'autostrada A1 a Frosinone, si sono verificati momenti di tensione tra tifosi ultras.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Rissa tra napoli e Lazio

Argomenti discussi: Scontri tra tifosi in A1 a Bologna, spranghe contro le auto. Faccia a faccia violento tra ultras incappucciati di Fiorentina e Roma; Scontri sull'A1 tra ultras di Fiorentina e Roma; Scontri tra tifosi in autostrada: danni e disagi al traffico | VIDEO; Scontri tra tifosi della Fiorentina e della Roma, guerriglia in autostrada.

Scontri tra tifosi Lazio e ultras Napoli in autostrada: bloccati 80 supporter biancocelesti con coltelli e petardiRegistrato un contatto tra le due tifoserie nel territorio di Frosinone: i sostenitori della squadra di Sarri stavano rientrando dalla trasferta di Lecce ... corrieredellosport.it

Scontri sull’A1 tra tifosi del Napoli e della Lazio, identificati 80 ultrasROMA (ITALPRESS) – Sono 80 i tifosi laziali che sono stati intercettati all’alba di questa mattina dalla Polizia di Stato al casello di Monte Porzio Catone e, una volta bloccati, compiutamente ... italpress.com

Ancora violenza ultras, scontri tra tifosi del #Napoli e della #Lazio sull’A1 (RomaToday) Gli scontri sono avvenuti tra Ceprano e Frosinone e hanno coinvolto gli ultras azzurri diretti verso #Torino e quelli laziali di ritorno da #Lecce. La Questura di #Roma ha ide - facebook.com facebook

Tensione e scontri sulla A1 tra ultras di Lazio e Napoli. La polizia sequestra coltelli e mazze chiodate ift.tt/BcYVDXp x.com