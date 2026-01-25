scontri in a1 tra i tifosi di napoli e lazio identificati oltre 300 supportes azzurri

La Polizia di Stato di Torino ha identificato oltre 300 tifosi del Napoli coinvolti negli scontri avvenuti questa mattina sulla A1 con supporter della Lazio. Le autorità stanno attualmente procedendo con le verifiche e le identificazioni, per chiarire le responsabilità e garantire la sicurezza pubblica. La vicenda evidenzia l'importanza di mantenere comportamenti civili e rispettosi anche in contesti di tifoseria.

Sono stati individuati a Torino, dalla Polizia di Stato, che ora li sta identificando, i tifosi partenopei che avrebbero preso parte agli scontri verificatisi oggi sulla A1 con i supporter della Lazio. I partenopei viaggiavano a bordo di auto e van che, secondo quanto si è appreso, all'arrivo a Torino sono stati fermati dalle forze dell'ordine. Sono oltre 300 i tifosi del Napoli identificati dalla polizia di Stato a Torino - dove i partenopei giocano contro la Juventus - dopo gli scontri con i supporter della Lazio avvenuti stamane sull'autostrada A1. Nel capoluogo piemontese, alla vista del dispositivo predisposto all'ingresso della tangenziale, i tifosi del Napoli - giunti in auto e minivan - si sono disfatti di oltre 100 aste in pvc della lunghezza da 60 a 120 centimetri, di petardi, fumogeni, una torcia di segnalazione, due manufatti esplosivi artigianali e quattro petardi di piccole dimensioni.

Scontri in A1 tra i tifosi di Napoli e Lazio, fermati a Torino i supporters azzurriNella giornata odierna a Torino, la Polizia di Stato ha individuato e sta identificando i tifosi del Napoli coinvolti negli scontri avvenuti lungo l’autostrada A1 con i supporter della Lazio.

Scontri tra tifosi della Lazio e del Napoli sull'A1, sequestrate mazze e bastoni: identificati 80 supporter biancocelestiNella notte sull’A1, scontri tra tifosi della Lazio e del Napoli hanno portato al sequestro di mazze e bastoni.

