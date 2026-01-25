Questa mattina, lungo l'autostrada A1 tra Ceprano e Frosinone, si sono verificati scontri tra tifosi della Lazio e del Napoli. Gli agenti della polizia di Stato sono intervenuti prontamente, sequestrando mazze e bastoni per evitare escalation di violenza. L'intervento ha contribuito a mantenere l'ordine e garantire la sicurezza dei testimoni e degli automobilisti coinvolti.

Gli agenti della polizia di stato sono intervenuti questa mattina presto lungo l'autostrada A1 dove sulla carreggiata in direzione Nord nel tratto compreso tra Ceprano e Frosinone, era stata segnalata la presenza di più persone col volto coperto e armate di bastoni che si stavano affrontando. All’arrivo degli agenti le persone si erano già allontanate. Dalle prime indagini, risulterebbe trattarsi di un gruppo di tifosi della Lazio, di ritorno dalla trasferta di Lecce, e di uno di sostenitori del Napoli, in viaggio verso Torino per l’incontro serale di campionato con la Juventus, che si sarebbero fermati e scesi dai propri mezzi per ingaggiare una colluttazione sulla carreggiata autostradale. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Scontri tra tifosi della Lazio e del Napoli sull'A1, sequestrate mazze e bastoni

Scontri tra tifosi della Lazio e del Napoli sull'A1, sequestrate mazze e bastoni: identificati 80 supporter biancocelestiNella notte sull’A1, scontri tra tifosi della Lazio e del Napoli hanno portato al sequestro di mazze e bastoni.

Ancora violenza ultras, scontri tra tifosi del Napoli e della Lazio sull’A1 (RomaToday)Continuano gli episodi di tensione tra tifoserie ultras sull’A1, con scontri tra sostenitori del Napoli in viaggio verso Torino e i tifosi della Lazio di ritorno da Lecce.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Scintille in Lazio-Napoli: rissa Mazzocchi vs Marusic

Argomenti discussi: Scontri sull'autostrada A1 fra tifosi della Fiorentina e della Roma; Scontri tra tifosi in autostrada: danni e disagi al traffico | VIDEO; Scontri tra tifosi in A1 a Bologna, spranghe contro le auto. Faccia a faccia violento tra ultras incappucciati di Fiorentina e Roma; Scontri in autostrada tra tifosi di Fiorentina e Roma, l’agguato coi martelli: paura per le auto che passavano.

Scontri tra tifosi della Lazio e del Napoli sull'A1, sequestrate mazze e bastoni: identificati 80 supporters biancocelestiUna notte complicata sull’A1. Tifosi del Napoli diretti a Torino e tifosi laziali di ritorno da Lecce sarebbero entrati in contatto lungo la carreggiata nord, all’altezza di ... ilmessaggero.it

Scontri sull'A1 fra tifosi del Napoli e della LazioScontri all'alba sull'autostrada A1 tra un gruppo di tifosi del Napoli, diretti a Torino, e uno della della Lazio di rientro da Lecce. Secondo quanto si apprende, sono entrati in contatto lungo la car ... ansa.it

Bologna, scontri fra i tifosi rossoblù e quelli del Celtic prima della gara di Europa league x.com

Il provvedimento dopo gli scontri contro i tifosi della Juve Stabia - facebook.com facebook