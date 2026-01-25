Scontri tra tifosi della Lazio e del Napoli sull' A1 sequestrate mazze e bastoni Bloccati 80 biancocelesti

Questa mattina, lungo l’autostrada A1 tra Ceprano e Frosinone, si sono verificati scontri tra tifosi della Lazio e del Napoli. Durante gli interventi, la polizia ha sequestrato mazze e bastoni e ha fermato circa 80 tifosi biancocelesti. L’evento evidenzia le tensioni tra le tifoserie e la necessità di un intervento tempestivo per garantire la sicurezza sulla strada.

Gli agenti della polizia di stato sono intervenuti questa mattina presto lungo l'autostrada A1 dove sulla carreggiata in direzione Nord nel tratto compreso tra Ceprano e Frosinone, era stata segnalata la presenza di più persone col volto coperto e armate di bastoni che si stavano affrontando. All’arrivo degli agenti le persone si erano già allontanate. Dalle prime indagini, risulterebbe trattarsi di un gruppo di tifosi della Lazio, di ritorno dalla trasferta di Lecce, e di uno di sostenitori del Napoli, in viaggio verso Torino per l’incontro serale di campionato con la Juventus, che si sarebbero fermati e scesi dai propri mezzi per ingaggiare una colluttazione sulla carreggiata autostradale. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

