Nella prima mattinata si sono verificati scontri sull’autostrada A1 tra tifosi del Napoli in viaggio verso Torino e supporter della Lazio in rientro da Lecce. L’incidente ha coinvolto gruppi di persone appartenenti alle due squadre, creando momenti di tensione lungo il tratto autostradale. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per gestire la situazione e garantire la sicurezza di tutti i presenti.

Tempo di lettura: < 1 minuto Scontri all’alba sull’ autostrada A1 tra un gruppo di tifosi del Napoli, diretti a Torino, e uno della Lazio di rientro da Lecce. Secondo quanto si apprende, sono entrati in contatto lungo la carreggiata nord che è stata bloccata per alcuni minuti. Sul posto la polizia e la polizia stradale. I partecipanti, di cui molti a volto coperto, si sono fronteggiati con mazze e bastoni. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Scontri sull’A1 fra tifosi del Napoli e della Lazio

Scontri sull’A1, pugno duro del Viminale: trasferte vietate ai tifosi di Roma e FiorentinaIl Viminale ha deciso di vietare le trasferte dei tifosi di Roma e Fiorentina lungo l’A1 fino alla fine della stagione calcistica, in risposta agli recenti scontri verificatisi durante le partite.

Scontri tifosi Fiorentina Roma sull’autostrada A1: la ricostruzione del bruttissimo episodio direzione Bologna. Cos’è successoScontri tra tifosi della Fiorentina e della Roma sull'autostrada A1, in direzione Bologna, hanno attirato l'attenzione.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Scontri tra i tifosi del Napoli e dello Sporting, cosa è successo: il racconto

️ Trasferte vietate ai tifosi giallorossi dopo gli scontri sull’A1: il pensiero di Gasperini alla vigilia di Roma-Stoccarda - facebook.com facebook

Scontri sull'A1: il Viminale vieta le trasferte ai tifosi di Fiorentina e Roma fino a fine stagione x.com