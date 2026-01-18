Scontri tifosi Fiorentina Roma sull’autostrada A1 | la ricostruzione del bruttissimo episodio direzione Bologna Cos’è successo

Scontri tra tifosi della Fiorentina e della Roma sull'autostrada A1, in direzione Bologna, hanno attirato l'attenzione. Si tratta di un episodio che ha coinvolto due gruppi di supporter, evidenziando la tensione tra le due squadre. Questa ricostruzione fornisce i dettagli di quanto avvenuto, nel contesto di una giornata che avrebbe dovuto essere dedicata al calcio e al ricordo del presidente Rocco Commisso.

Doveva essere una domenica di sport e, soprattutto per il popolo viola, di commosso raccoglimento nel ricordo del Presidente Rocco Commisso. Invece, la cronaca si tinge di nero a causa di gravi episodi di violenza avvenuti lungo la rete autostradale. Nel primo pomeriggio di oggi si sono registrati momenti di alta tensione e scontri fisici tra gruppi di ultras della Fiorentina e tifosi della Roma. Un "incrocio pericoloso" che ha trasformato un tratto di autostrada in un campo di battaglia, paralizzando il traffico e seminando il panico tra le famiglie e i viaggiatori ignari presenti sul posto. Tutto è nato dalla coincidenza dei tragitti delle due tifoserie, entrambe impegnate in trasferta verso il Nord Italia.

Nella giornata del 18 gennaio 2026, si sono verificati scontri tra tifosi di Fiorentina e Roma lungo l’autostrada A1 a Bologna. L’episodio ha coinvolto gruppi incappucciati, con l’uso di spranghe e danni alle auto. La situazione ha causato momenti di tensione e preoccupazione nelle aree di emergenza, sottolineando ancora una volta le criticità legate alla violenza tra gruppi ultras nel calcio italiano.

Un incidente tra due furgoni si è verificato sull’autostrada A1, tra Ferentino e Ceprano. La collisione ha provocato il blocco del traffico e la formazione di lunghe code sia verso Roma che Napoli. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza, compreso un elicottero sanitario. La circolazione è al momento rallentata, con conseguenti disagi per gli automobilisti in entrambe le direzioni.

