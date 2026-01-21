Scontri sull’A1 pugno duro del Viminale | trasferte vietate ai tifosi di Roma e Fiorentina

Il Viminale ha deciso di vietare le trasferte dei tifosi di Roma e Fiorentina lungo l’A1 fino alla fine della stagione calcistica, in risposta agli recenti scontri verificatisi durante le partite. Questa misura mira a garantire la sicurezza pubblica e prevenire ulteriori incidenti, limitando la presenza dei supporter ospiti nelle trasferte. La decisione sarà valida fino al termine dell’attuale campionato, con l’obiettivo di tutelare l’ordine pubblico e la tranquillità delle manifestazioni sportive.

Roma, 21 gennaio 2026 – Stop alle trasferte per i tifosi di Roma e Fiorentina fino al termine della stagione calcistica. È quanto deciso dal Ministero dell’Interno. Il provvedimento richiama i gravi precedenti che hanno interessato, in Italia e all’estero, le due tifoserie organizzate. Nella nota si sottolinea inoltre come, nel tempo, non siano mai state adottate clausole di non gradimento individuali nei confronti dei singoli responsabili di episodi di violenza, elemento che ha contribuito ad aggravare il quadro complessivo. La decisione arriva all’indomani dei violenti scontri avvenuti domenica scorsa lungo l’ Autostrada A1.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

