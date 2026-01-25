Scontri in A1 tra tifosi della Lazio e del Napoli | bloccati 80 laziali sequestrate mazze e coltelli

Nella notte, la polizia ha fermato 80 tifosi della Lazio presso il casello di Monte Porzio Catone, nel contesto di scontri con ultras del Napoli avvenuti sull'autostrada A1. Durante i controlli sono state sequestrate armi improprie, tra cui mazze e coltelli. L'intervento ha permesso di contenere la situazione e di avviare le procedure di identificazione e sicurezza.

Ottanta tifosi laziali sono stati intercettati all’alba dalla polizia al casello di Monte Porzio Catone, dopo gli scontri avvenuti sull'A1 con ultras del Napoli. Una volta bloccati sono stati compiutamente identificati anche con il supporto della polizia scientifica. Dall’interno di uno dei van diretti verso la barriera autostradale, alla vista degli agenti, sono stati buttati lungo il ciglio della strada oggetti atti ad offendere e coltelli da cucina. Tutto il materiale è stato sequestrato. 🔗 Leggi su Feedpress.me

SCONFITTA IN CASA | LAZIO-NAPOLI 0-2 | HIGHLIGHTS SERIE A

