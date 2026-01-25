Scontri tra tifosi della Lazio e del Napoli sull' A1 sequestrate mazze e bastoni | identificati 80 supporter biancocelesti

Nella notte sull’A1, scontri tra tifosi della Lazio e del Napoli hanno portato al sequestro di mazze e bastoni. Sono stati identificati circa 80 supporter biancocelesti coinvolti in incidenti avvenuti tra Frosinone e l’area circostante. L’episodio ha evidenziato le tensioni tra le due tifoserie durante i viaggi di ritorno e di andata verso le rispettive destinazioni.

Una notte complicata sull’A1. Tifosi del Napoli diretti a Torino e tifosi laziali di ritorno da Lecce sarebbero entrati in contatto lungo la carreggiata nord, all’altezza di Frosinone, che è stata bloccata per alcuni minuti. Sul posto la polizia e la polizia stradale. I partecipanti, di cui molti a volto coperto, si sono fronteggiati con mazze e bastoni, sequestrati. Sarebbero stati identificati circa 80 tifosi biancocelesti al casello di Monte Porzio Catone. Le prime ricostruzioni Secondo le prime ricostruzioni l’obiettivo era quello di eludere i controlli successivi. Ulteriori tifosi laziali, che viaggiavano a bordo di un pullman, sono stati intercettati nella zona di Piazza Don Bosco dopo che, alla vista degli agenti della Questura, hanno tentato di sottrarsi ai controlli. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

