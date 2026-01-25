scontri in a1 bloccati 80 laziali sequestrate mazze e coltelli

Nella giornata di oggi, sulla A1, si sono verificati scontri tra gruppi di persone. La polizia, intervenuta su segnalazione, ha sequestrato mazze e coltelli e ha bloccato circa 80 cittadini della Lazio. L’intervento ha evitato ulteriori escalation e garantito la sicurezza sulla carreggiata autostradale. Le autorità stanno comunque proseguendo le indagini per chiarire le cause del episodio e prevenire eventuali futuri incidenti.

Scontri all’alba sull’autostrada A1 tra un gruppo di tifosi del Napoli, diretti a Torino, e uno della della Lazio di rientro da Lecce. Secondo quanto si apprende, sono entrati in contatto lungo la carreggiata nord che è stata bloccata per alcuni minuti. Sul posto la polizia e la polizia stradale. I partecipanti, di cui molti a volto coperto, si sono fronteggiati con mazze e bastoni. Da una prima ricostruzione, gli ultras sono scesi da auto e minivan e si sono scontrati lungo la carreggiata tra Ceprano e Frosinone. La polizia è intervenuta dopo la segnalazione della presenza di più persone con il volto coperto, armate di bastoni, che si stavano affrontando direttamente sulla carreggiata autostradale, che è rimasta chiusa per alcuni minuti. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Scontri in A1 tra tifosi della Lazio e del Napoli: bloccati 80 laziali, sequestrate mazze e coltelliNella notte, la polizia ha fermato 80 tifosi della Lazio presso il casello di Monte Porzio Catone, nel contesto di scontri con ultras del Napoli avvenuti sull'autostrada A1.

Scontri tra tifosi sull’A1: bloccati e identificati 80 ultras laziali, sequestrate armi improprieAll’alba di oggi, sull’autostrada A1, si sono verificati scontri tra tifosi armati, coinvolgendo sostenitori della Lazio e ultras del Napoli.

Scontri in A1 tra ultras di Napoli e Lazio. Bloccati 80 biancocelesti con mazze e coltelli da cucinaÈ successo all'alba nel tratto tra Ceprano e Frosinone. Armati di bastone, le tifoserie si sono affrontati bloccando la carreggiata nord ... quotidiano.net

Scontri in A1 tra ultras del Napoli e della Lazio: 80 tifosi bloccati al casello. Sequestrate mazze e coltelliOttanta tifosi laziali sono stati intercettati all'alba dalla polizia al casello di Monte Porzio Catone, dopo gli Scontri avvenuti sull'A1 con ultras del Napoli ... affaritaliani.it

Scontri tra tifosi #Lazio e ultras #Napoli in autostrada: bloccati 80 supporter biancocelesti con coltelli e petardi x.com

STOP ALLE TRASFERTE: MISURA DRASTICA PER ROMA E FIORENTINA Il Viminale ha deciso: tifosi giallorossi e viola bloccati fino a fine stagione. La stretta del Ministero dell’Interno arriva dopo i gravi scontri avvenuti domenica scorsa in autostrada. S - facebook.com facebook