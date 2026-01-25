All’alba di oggi, sull’autostrada A1, si sono verificati scontri tra tifosi armati, coinvolgendo sostenitori della Lazio e ultras del Napoli. La Polizia di Stato intervenuta ha sequestrato armi improprie e identificato 80 ultras, prevenendo ulteriori incidenti. L’episodio evidenzia le tensioni tra gruppi di supporter provenienti da diverse trasferte di campionato, richiamando l’attenzione sull’importanza di garantire la sicurezza pubblica durante eventi sportivi.

Momenti di forte tensione si sono registrati all’alba di oggi lungo l’autostrada A1, dove la Polizia di Stato è intervenuta dopo la segnalazione di uno scontro tra gruppi di tifosi armati di bastoni: secondo quanto riferito da Adnkronos, sarebbero rimasti coinvolti sostenitori della Lazio di ritorno dalla trasferta di Lecce e ultras del Napoli diretti a Torino per la gara serale di campionato contro la Juventus. La colluttazione sull’A1 e l’intervento della Polizia. L’allarme è scattato nel tratto compreso tra Ceprano e Frosinone, in direzione nord, dove alcune pattuglie della Polizia Stradale hanno segnalato la presenza di più persone con il volto coperto che si affrontavano direttamente sulla carreggiata. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Scontri tra tifosi sull'A1: bloccati e identificati 80 ultras laziali, sequestrate armi improprie

Scontri in A1 tra tifosi della Lazio e del Napoli: bloccati 80 laziali, sequestrate mazze e coltelliNella notte, la polizia ha fermato 80 tifosi della Lazio presso il casello di Monte Porzio Catone, nel contesto di scontri con ultras del Napoli avvenuti sull'autostrada A1.

Scontri tra tifosi della Lazio e del Napoli sull'A1, sequestrate mazze e bastoni: identificati 80 supporter biancocelestiNella notte sull’A1, scontri tra tifosi della Lazio e del Napoli hanno portato al sequestro di mazze e bastoni.

Scontri sull'autostrada A1 fra tifosi del Napoli e della Lazio: usate mazze e bastoniScontri all'alba sull'autostrada A1 tra un gruppo di tifosi del Napoli, diretti a Torino, e uno della della Lazio di rientro da Lecce. Secondo quanto si apprende, sono entrati in contatto lungo la car ... msn.com

Scontri sull'A1 fra tifosi del Napoli e della Lazio(ANSA) - ROMA, 25 GEN - Scontri all'alba sull'autostrada A1 tra un gruppo di tifosi del Napoli, diretti a Torino, e uno della della Lazio di rientro da Lecce. Secondo quanto si apprende, sono entrati ... msn.com

