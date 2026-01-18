Bologna | scontri sull’autostrada A1 fra ultras di Roma e Fiorentina Incappucciati e armati di spranghe

Oggi, sull'autostrada A1 nei pressi di Bologna, si sono verificati violenti scontri tra ultras di Roma e Fiorentina. Circa 200 persone, alcune incappucciate e armate di spranghe, si sono affrontate durante un trasferimento verso le rispettive trasferte. L'incidente ha causato danni alle vetture e disagi alla viabilità tra l'autogrill Cantagallo e l’uscita di Bologna Casalecchio.

BOLOGNA – Guerriglia sull’autostrada A1 all’altezza di Bologna oggi, 18 gennaio 2026. Auto danneggiate autostrada tra l’autogrill Cantagallo e l’uscita per Bologna Casalecchio nel violento scontro tra 200 ultras di Fiorentina e Roma, in viaggio per raggiungere i luoghi delle trasferte delle rispettive squadre, a Bologna e a Torino. Sono al vaglio le immagini delle videocamere per ricostruire quanto è accaduto. Gli ultras sono scesi dalle proprie auto, con il volto coperto e armati di bastoni e spranghe, affrontandosi sulla corsia di emergenza dell’autostrada. Indagini in corso da parte della Questura di Bologna per identificare i responsabili. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Scontri tra tifosi in A1 a Bologna, spranghe contro le auto. Faccia a faccia violento tra ultras incappucciati di Fiorentina e Roma

Nella giornata del 18 gennaio 2026, si sono verificati scontri tra tifosi di Fiorentina e Roma lungo l’autostrada A1 a Bologna. L’episodio ha coinvolto gruppi incappucciati, con l’uso di spranghe e danni alle auto. La situazione ha causato momenti di tensione e preoccupazione nelle aree di emergenza, sottolineando ancora una volta le criticità legate alla violenza tra gruppi ultras nel calcio italiano.

Agguato con spranghe e caschi sull'A1: violenti scontri tra ultras di Roma e Fiorentina

A Casalecchio di Reno, lungo l'autostrada A1, si sono verificati violenti scontri tra tifosi di Roma e Fiorentina. L'agguato, con l’uso di spranghe e caschi, ha coinvolto gruppi ultras di entrambe le squadre. L’episodio rappresenta un ulteriore episodio di tensione tra le tifoserie, evidenziando la persistenza di comportamenti aggressivi legati al calcio.

