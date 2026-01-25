Il 20 km Mass Start TC Goms 2026 rappresenta l'ultima gara di Coppa del Mondo di sci di fondo prima delle Olimpiadi di Milano Cortina. Di seguito, il programma dettagliato, gli orari di inizio e le modalità di visione in TV e streaming, per seguire al meglio questa importante tappa stagionale.

Ultima coppia di gare per la Coppa del Mondo di sci di fondo in programma a Goms, in Svizzera, prima delle Olimpiadi di Milano Cortina. Stavolta si gareggia tutti assieme, nel senso che le 20 km odierne sono con partenza di massa. In questa competizione ci sarà una rappresentanza italiana piuttosto nutrita, anche perché ritroviamo sia Elia Barp che Federico Pellegrino, i quali avevano entrambi saltato la sprint di ieri. Si tratterà di un test decisamente probante anche in virtù del fatto che siamo davvero alla vigilia della rivelazione dei nomi che andranno a Milano Cortina. Favorito d’obbligo Klaebo, mentre al femminile può succedere qualsiasi cosa (ma in meglio: il tasso di forza media è molto alto). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - A che ora lo sci di fondo oggi, 20 km Mass start tc Goms 2026: programma, tv, streaming

Leggi anche: A che ora lo sci di fondo oggi in tv, 20 km mass start tl Ruka 2025: programma, tv, streaming, italiani in gara

A che ora lo sci di fondo oggi, Sprint tc Goms 2026: programma, tv, streamingLo Sprint TC Goms 2026 è una tappa importante nel calendario di sci di fondo, offrendo un’anteprima delle competizioni che si svolgeranno alle Olimpiadi di Milano Cortina.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Quando lo sci alpino oggi in tv: orari discese Tarvisio e Wengen, startlist, canali, streaming; Sci alpino maschile, oggi slalom Wengen: a che ora e dove vederlo in diretta; Quando lo sci alpino oggi in tv: orari superG Tarvisio e slalom Wengen, startlist, streaming; Sci alpino, gigante femminile Kronplatz con il ritorno di Federica Brignone: a che ora e dove vederlo in diretta.

Quando lo sci alpino oggi in tv: orari discesa Kitzbuehel e gigante Spindleruv Mlyn, startlist, streamingL'atmosfera diventa sempre più effervescente, sale la temperatura con l'avvicinarsi dell'appuntamento a cinque cerchi. Gli atleti si presentano al ... oasport.it

Tempesta solare senza precedenti in Italia. A che ora e come vedere l'aurora boreale oggiTempesta solare in Italia attesa anche per la notte tra il 20 e il 21 gennaio. L’aurora boreale potrebbe tornare visibile, soprattutto al Nord e in cieli bui e sereni. msn.com

Fatto! Il Decreto sul ‘Nuovo Fondo Studio’ é stato oggi pubblicato in Gazzetta Ufficiale! Il rilancio del #FondoStudio per garantire il “diritto al futuro” degli #studenti meritevoli è iniziato! x.com

Pista fantastica al Centro fondo Asiago.... oggi si volavaaaaaa facebook